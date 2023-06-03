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Марсель з Маліновським поступився Аяччо, Клермон обіграв ПСЖ: результати 38 туру Ліги 1

результати 38 туру Ліги 1
Вчора 23:59 208 0
Марсель з Маліновським поступився Аяччо, Клермон обіграв ПСЖ: результати 38 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 38-го туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
38 тур, 3 червня

Аяччо - Марсель 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 88 Відаль

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський розпочав матч у стартовому складі та був замінений на 80-й хвилині гри.

Брест - Ренн 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 13 Буріжо, 1:1 - 36 Белькебла, 1:2 - 45+3 Буріжо

Лор'ян - Страсбур 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Февр, 2:0 - 36 Февр, 2:1 - 57 Бельгард

Український оборонець Страсбура Едуард Соболь вийшов на початку другого тайму.

Монако - Тулуза 1:2 (0:0)

0:1 - 70 Абухлаль, 1:1 - 78 Бен Єддер, 1:2 - 90+3 Хілі

Нант - Анже 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Ганаго

Ніцца - Ліон 3:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 5 Боатенг (автогол), 2:0 - 28 Лаборд, 3:0 - 33 Моффі, 3:1 - 41 Джеффіньо

Осер - Ланс 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Моріс, 0:2 - 48 Моріс, 1:2 - 71 Н’янг, 1:3 - 78 Опенда

ПСЖ - Клермон 2:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 16 Рамос, 2:0 - 21 Мбаппе, 2:1 - 24 Гастьєн, 2:2 - 45+1 Зеффан, 2:3 - 63 Кей

Реймс - Монпельє 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Балогун, 1:1 - 54 Вахі, 1:2 - 59 Норден, 1:3 - 76 Вахі

Труа - Лілль 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Діакіте, 1:1 - 72 Лопеш

 Раніше Бордо Ігнатенка не зміг підвищитися в класі.

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