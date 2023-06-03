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Жабченко очолив Ниву Бузову

Нива стала чемпіоном Другої ліги у сезоні-2022/23
Сьогодні 18:39 194 0
Жабченко очолив Ниву Бузову
#Ігор Жабченко, #Нива Бузова

Джерело - Чемпіон.

Нива Бузова повідомила про призначення Ігоря Жабченка на посаду головного тренера команди.

Про таке рішення оголосила пресслужба клубу.

Деталі угоди із досвідченим наставником не уточнюються.

Торік у грудні Жабченко залишив Гірник-Спорт. Нагадаємо, разом із командою з Горішніх Плавнів тренер виграв Другу лігу у сезоні 2013/14 та став бронзовим призером Першої ліги 2014/15.

Також Жабченко очолював кропивницьку Зірку, ПФК Суми та збірну України U-16.

Нива стала чемпіоном Другої ліги у сезоні-2022/23, оформивши вихід до Першої ліги.

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Публикация от ФК Нива Бузова (@nyva_buzova)

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