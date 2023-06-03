Жабченко очолив Ниву Бузову

Джерело - Чемпіон.
Нива Бузова повідомила про призначення Ігоря Жабченка на посаду головного тренера команди.
Про таке рішення оголосила пресслужба клубу.
Деталі угоди із досвідченим наставником не уточнюються.
Торік у грудні Жабченко залишив Гірник-Спорт. Нагадаємо, разом із командою з Горішніх Плавнів тренер виграв Другу лігу у сезоні 2013/14 та став бронзовим призером Першої ліги 2014/15.
Також Жабченко очолював кропивницьку Зірку, ПФК Суми та збірну України U-16.
Нива стала чемпіоном Другої ліги у сезоні-2022/23, оформивши вихід до Першої ліги.
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