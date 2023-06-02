Кварацхелія – найкращий гравець сезону у Серії А

Визначився найкращий гравець сезону у Серії А

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія визнаний найкращим гравцем сезону 2022/23 у Серії А.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Вручення нагороди відбудеться перед матчем неаполітанців із Сампдорією.

Кварацхелія допоміг Наполі достроково стати чемпіоном Серії А. Неаполітанський клуб виграв перший Скудетто за 33 роки.

У поточному сезоні Хвіча зіграв 42 матчі за Наполі у всіх турнірах, відзначившись 14 голами та 17 результативними передачами.

Раніше найкращим тренером сезону в чемпіонаті Італії назвали наставника Наполі Лучано Спаллетті.