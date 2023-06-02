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Лінгард покине Ноттінгем Форест

Джессі Лінгард стане вільним агентом
Сьогодні 20:54 103 0
Лінгард покине Ноттінгем Форест
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ноттінгем Форест, #Джессі Лінгард

Джерело - Чемпіон.

Ноттінгем Форест вирішив не подовжувати угоди з деякими футболістами, зокрема півзахисником Джессі Лінгардом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Англієць залишить команду на правах вільного агента цього літа.

Також команду покинуть Андре Айю, Кафу, Джек Колбек, Джордан Сміт та Лайл Тейлор.

У цьому сезоні Лінгард відіграв 20 поєдинків на клубному рівні, в яких забив два голи та зробив дві результативні передачі.

Раніше Ор'є активував опцію продовження контракту з Ноттінгем Форест.

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