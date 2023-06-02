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Караваєв може покинути Динамо - ЗМІ

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Караваєв може покинути Динамо - ЗМІ
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Караваєв

Джерело - sportarena.com.

Майбутнє захисника Олександра Караваєва в Динамо поки не визначено.

Про це повідомляє Sport Arena.

Клуб і 31-річний футболіст поки не розпочинали переговори щодо пролонгації контракту, який закінчується влітку цього року.

Динамо хоче оптимізувати зарплатну відомість, а також зробити ставку на молодих гравців. Чи залишиться Караваєв у клубі за таких умов, невідомо.

У поточному сезоні Караваєв зіграв у 29 матчах за Динамо у всіх турнірах, відзначившись двома голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, Забарний приніс Динамо пристойний бонус за подвиг Борнмута в АПЛ.

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