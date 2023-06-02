УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Моурінью за образу арбітра

Жозе Моурінью можуть покарати за слова в адрес арбітра

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти головного тренера Роми Жозе Моурінью за використання образливих та нецензурних висловів на адресу арбітра Ентоні Тейлора, який був головним рефері фінального матчу Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Після поєдинку Моурінью зіткнувся з Тейлором у підтрибунному приміщенні. Португалець вилаявся на арбітра, а також конфліктував з іншими офіційними представниками.

Також УЄФА відкрив справи проти Роми та Севільї через поведінку вболівальників, які використовували піротехніку, кидали предмети на поле, а також через неналежну поведінку представників команд.

Раніше Моурінью викинув срібну медаль Ліги Європи.