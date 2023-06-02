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Мудрик: Не переймаюся через невдачі, бо ніколи не здаюся

Українець подякував уболівальникам за підтримку
Сьогодні 09:38 182 0
Мудрик: Не переймаюся через невдачі, бо ніколи не здаюся
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик подякував шанувальникам, які підтримують його у важкий період.

Про це українець написав у Інстаграмі.

"Я дуже ціную вашу підтримку. І завжди буду цінувати людей, які не відвертаються у темні часи. Бо коли прийдуть світлі часи, ви будете першими, кому я скажу "дякую".

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З божою допомогою все вийде. Я навіть не переймаюся через невдачі, бо ніколи не здаюся. А для тих, хто ніколи не здається, рано чи пізно приходять світлі часи. З повагою, Михайло", - написав Мудрик.

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