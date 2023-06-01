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Рамадані та Лонвейк залишили розташування Динамо

Рамадані та Лонвейк відпросились у тренерів Динамо "за сімейними обставинами"
Вчора 23:54 257 0
Рамадані та Лонвейк залишили розташування Динамо
#Динамо Київ, #Джастін Лонвейк, #Решат Рамадані

Джерело - Чемпіон.

Півзахисники Динамо Решат Рамадані та Джастін Лонвейк залишили розташування клубу і повернулися до Північної Македонії та Нідерландів відповідно

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Рамадані та Лонвейк відпросились у тренерів Динамо "за сімейними обставинами", котрі збіглися з останніми нічними атаками російських військ по Києву.

Раніше прес-аташе Динамо спростував підписання нігерійського воротаря.

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