Бохум прийняв рішення попрощатися з 8 футболістами

Стосовно Івана Ордеця, як повідомили у Бохумі, питання ще буде вирішуватись

Джерело - офіційний сайт Бохума.

8 футболістів Бохума покинуть команду по завершенню сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команду залишають Васіліос Лампропулос, Сільвер Ганвула та Константінос Стафілідіс. Їх контракти не будуть продовжені.

Також повернуться до своїх клубів орендовані гравці Домінік Гайнц (Уніон), Сайді Янко (Вальядолід), Марко Юганссон (Гамбург), П'єр Кунде (Олімпіакос) та Кевен Шлоттербек (Фрайбург).

Стосовно Івана Ордеця, як повідомили у Бохумі, питання ще буде вирішуватись. Українець належить московському Динамо, до цього він призупинив контракт з російським клубом.

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