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Менділібар: У серії пенальті нас супроводжував успіх

Хосе Луїс Менділібар прокоментував перемогу у фіналі Ліги Європи
Сьогодні 08:25 677 0
Менділібар: У серії пенальті нас супроводжував успіх
#Севілья

Джерело - uefa.com.

Севілья змогла вирівняти гру у другому таймі фіналу Ліги Європи проти Роми.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хосе Луїс Менділібар.

"Я радий, що ми тут. Радий, що ми перемогли після нелегкого відрізку, який був у нас у цьому сезоні. Ми зробили добру справу. Це може вплинути на клуб.

Ми погано розпочали матч, вони комфортно себе почували на полі. Але в другому таймі ми змінилися. У додатковий час нічого суттєвого не сталося, а у серії пенальті нас супроводжував успіх.

Коли вони забили нам, усі подумали, що нам дуже непросто відіграватися. Але після перерви ми швидко зрівняли – це додало нам сил боротися за перемогу в цьому фіналі.

Пенальті на тренуваннях та пенальті при 60 тисячах уболівальників – це не одне й те саме. У минулих раундах ми не відпрацьовували 11-метрових. Ми були впевнені у гравцях, які виконуватимуть пенальті", - сказав Менділібар.

Актуально: Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: відео голів і огляд матчу

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