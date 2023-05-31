Стало відомо за яких умов Моурінью очолить ПСЖ

Джерело - UOL Esporte.
Головний тренер Роми Жозе Моурінью може очолити ПСЖ у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє UOL Esporte.
Вірогідність цього складає "110%", якщо римляни сьогодні виграють Лігу Європи. Тоді португальський фахівець вважатиме свою місію в клубі виконаною після двох єврокубкових трофеїв та погодиться на пропозицію парижан.
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При цьому у 80% оцінюється перехід Моурінью в ПСЖ навіть у випадку, якщо Рома програє Севільї.
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