Стало відомо за яких умов Моурінью очолить ПСЖ

Португалець може очолити ПСЖ

Джерело - UOL Esporte.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью може очолити ПСЖ у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Вірогідність цього складає "110%", якщо римляни сьогодні виграють Лігу Європи. Тоді португальський фахівець вважатиме свою місію в клубі виконаною після двох єврокубкових трофеїв та погодиться на пропозицію парижан.

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При цьому у 80% оцінюється перехід Моурінью в ПСЖ навіть у випадку, якщо Рома програє Севільї.

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