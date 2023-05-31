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Стало відомо за яких умов Моурінью очолить ПСЖ

Португалець може очолити ПСЖ
Вчора 23:23 251 0
Стало відомо за яких умов Моурінью очолить ПСЖ
#ПСЖ, #Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - UOL Esporte.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью може очолити ПСЖ у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Вірогідність цього складає "110%", якщо римляни сьогодні виграють Лігу Європи. Тоді португальський фахівець вважатиме свою місію в клубі виконаною після двох єврокубкових трофеїв та погодиться на пропозицію парижан.

  Актуально: Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: ОНЛАЙН

При цьому у 80% оцінюється перехід Моурінью в ПСЖ навіть у випадку, якщо Рома програє Севільї.

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