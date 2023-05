Моурінью розповів, чому не зміг виграти титул з Тоттенгемом

Головний тренер Роми Жозе Моурінью розповів чому не зміг виграти трофей з Тоттенгемом.

Відповідний коментар португалець дав напередодні фіналу Ліги Європи з Севільєю.

🗣 "Roma, they didn't sack me before the final in Tirana. Tottenham, they sacked me before the final at Wembley!" 😅



Jose Mourinho aims another dig at his former club ahead of the Europa League final 👀 pic.twitter.com/Q3AiXmQsi3