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Зінченко - у символічній збірній сезону АПЛ за версією Opta Analyst

Українець зайняв позицію лівого захисника
Сьогодні 19:23 258 0
Зінченко - у символічній збірній сезону АПЛ за версією Opta Analyst
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко увійшов до символічної збірної АПЛ сезону 2022/2023.

Про це повідомляє аналітичне видання Opta.

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Українець зайняв позицію лівого захисника. Тренером команди обрали наставника Брайтона Роберто Де Дзербі.

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