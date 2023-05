Захисник Арсенала Олександр Зінченко увійшов до символічної збірної АПЛ сезону 2022/2023.

Про це повідомляє аналітичне видання Opta.

Актуально: Зінченко - у топ-20 найкращих гравців сезону АПЛ

Українець зайняв позицію лівого захисника. Тренером команди обрали наставника Брайтона Роберто Де Дзербі.

𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐓𝐎𝐓𝐒: 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟑 ⭐️



With the curtain fully closed on the campaign, our data experts at @OptaJoe have picked their Premier League best XI for 2022-23 based on the data.