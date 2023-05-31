Джерело - Чемпіон.
Захисник Арсенала Олександр Зінченко увійшов до символічної збірної АПЛ сезону 2022/2023.
Про це повідомляє аналітичне видання Opta.
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Українець зайняв позицію лівого захисника. Тренером команди обрали наставника Брайтона Роберто Де Дзербі.
𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐓𝐎𝐓𝐒: 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟑 ⭐️— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 30, 2023
With the curtain fully closed on the campaign, our data experts at @OptaJoe have picked their Premier League best XI for 2022-23 based on the data.
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