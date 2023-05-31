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Громов покинув АЕК Ларнаку

33-річний футболіст отримав статус вільного агента.
Сьогодні 17:39 169 0
Громов покинув АЕК Ларнаку
#АЕК Ларнака

Джерело - офіційний сайт АЕКа Ларнаки.

АЕК Ларнака прийняло рішення про відхід шести футболістів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Серед них – український вінгер Артем Громов, який приєднався до команди взимку з Дніпра-1.

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У другій половині сезону він взяв участь у 12 матчах кіпрського клубу.

33-річний футболіст отримав статус вільного агента.

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