Головне
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Сьогодні 13:41 4321
Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 13:57 1072 2
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело
Сьогодні 10:25 4545 1
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros
Сьогодні 09:15 11905
У фіналі Ліги Європи/Кубка УЄФА втретє зустрінуться представники Італії та Іспанії
Сьогодні 07:25 790
Зеленський: Шевченко та Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України
Вчора 21:51 447
Цуренко дізналася суперницю в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 19:29 1312
Цуренко сенсаційно перемогла Крейчикову на старті Ролан Гаррос
Вчора 17:51 1946 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Вчора 16:54 231362 19
Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос
Вчора 13:34 1115 1
Прямі трансляції

Судаков: Шахтар - найкраща команда чемпіонату

Георгій Судаков прокоментував чемпіонство в УПЛ
Сьогодні 13:26 227 0
Судаков: Шахтар - найкраща команда чемпіонату
#Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Шахтар своєю грою заслужив перемогу у чемпіонаті України.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Георгій Судаков.

"Бути чемпіонами – неймовірно. Мабуть, до кінця ще не усвідомлюю, що ми це зробили. Виграти чемпіонат, граючи майже всі матчі в складі – це не те, що було раніше, коли грали бразильці, а ти вигравав на лавці в шортах. Тут ти доклав максимум зусиль, був частиною команди, і поки немає повного усвідомлення. Та я думаю, ми написали історію під час війни, адже рік тому ти не знав, де будеш і чи взагалі гратимеш у футбол, а зараз стоїш тут, тримаєш трофей і приміряєш медаль. Хочу подякувати всій команді, починаючи з персоналу і закінчуючи кожним футболістом. Ми це зробили разом завдяки нашому менталітету, духу команди. Ми доклали максимум зусиль для цього чемпіонства.

Найскладніше було відставати від Дніпра-1 на 8 балів, коли після першого кола ти не знав, що робити. Добре, що Дніпро-1 почав втрачати очки, а ми, навпаки, брали своє. Те, що ми – найкраща команда чемпіонату, підтверджує той факт, що ми забили найбільше, найменше пропустили, набрали найбільше балів, перемогли всіх принципових суперників і програли лише 1 матч. Я вважаю, що це неймовірне досягнення і ми довели, хто є чемпіоном і одноосібним лідером чемпіонату України", - відзначив Судаков.

Нагадаємо, Мудрик та Кривцов отримають золоті медалі за перемогу в УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 4321
31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос 31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос 2248 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 231362 19
Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною 4045 2
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело 4545 1
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros 11905
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9374 2
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 26015
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 46759
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 43741 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1803
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 31302