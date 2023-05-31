Судаков: Шахтар - найкраща команда чемпіонату

Шахтар своєю грою заслужив перемогу у чемпіонаті України.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Георгій Судаков.

"Бути чемпіонами – неймовірно. Мабуть, до кінця ще не усвідомлюю, що ми це зробили. Виграти чемпіонат, граючи майже всі матчі в складі – це не те, що було раніше, коли грали бразильці, а ти вигравав на лавці в шортах. Тут ти доклав максимум зусиль, був частиною команди, і поки немає повного усвідомлення. Та я думаю, ми написали історію під час війни, адже рік тому ти не знав, де будеш і чи взагалі гратимеш у футбол, а зараз стоїш тут, тримаєш трофей і приміряєш медаль. Хочу подякувати всій команді, починаючи з персоналу і закінчуючи кожним футболістом. Ми це зробили разом завдяки нашому менталітету, духу команди. Ми доклали максимум зусиль для цього чемпіонства.

Найскладніше було відставати від Дніпра-1 на 8 балів, коли після першого кола ти не знав, що робити. Добре, що Дніпро-1 почав втрачати очки, а ми, навпаки, брали своє. Те, що ми – найкраща команда чемпіонату, підтверджує той факт, що ми забили найбільше, найменше пропустили, набрали найбільше балів, перемогли всіх принципових суперників і програли лише 1 матч. Я вважаю, що це неймовірне досягнення і ми довели, хто є чемпіоном і одноосібним лідером чемпіонату України", - відзначив Судаков.