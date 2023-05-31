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Марсьяль пропустить фінал Кубка Англії

Для французького гравця сезон завершився достроково
Сьогодні 14:13 278 0
Марсьяль пропустить фінал Кубка Англії
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Марсьяль

Джерело - manutd.com.

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль достроково завершив сезон.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Француз пошкодив підколінне сухожилля у грі 38-го туру АПЛ із Фулгемом (2:1). Медичне обстеження підтвердило розрив м’яза, через що форвард пропустить майбутній фінал Кубка Англії.

У поточному сезоні Марсьяль провів 29 матчів у всіх турнірах, забивши дев’ять голів і віддавши три асисти. При цьому нападник жодного разу не відіграв 90 хвилин.

Раніше Манчестер Юнайтед переграв Фулгем та завершився чемпіонат Англії на третій сходинці. Команда завершить сезон 3 червня матчем із Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії.

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