Марсьяль пропустить фінал Кубка Англії

Для французького гравця сезон завершився достроково

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль достроково завершив сезон.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Француз пошкодив підколінне сухожилля у грі 38-го туру АПЛ із Фулгемом (2:1). Медичне обстеження підтвердило розрив м’яза, через що форвард пропустить майбутній фінал Кубка Англії.

У поточному сезоні Марсьяль провів 29 матчів у всіх турнірах, забивши дев’ять голів і віддавши три асисти. При цьому нападник жодного разу не відіграв 90 хвилин.

Раніше Манчестер Юнайтед переграв Фулгем та завершився чемпіонат Англії на третій сходинці. Команда завершить сезон 3 червня матчем із Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії.