Марсьяль пропустить фінал Кубка Англії

Джерело - manutd.com.
Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль достроково завершив сезон.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Француз пошкодив підколінне сухожилля у грі 38-го туру АПЛ із Фулгемом (2:1). Медичне обстеження підтвердило розрив м’яза, через що форвард пропустить майбутній фінал Кубка Англії.
У поточному сезоні Марсьяль провів 29 матчів у всіх турнірах, забивши дев’ять голів і віддавши три асисти. При цьому нападник жодного разу не відіграв 90 хвилин.
Раніше Манчестер Юнайтед переграв Фулгем та завершився чемпіонат Англії на третій сходинці. Команда завершить сезон 3 червня матчем із Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії.