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Клопп: У наступному сезоні Ліверпуль буде претендувати на титул АПЛ

Юрген Клопп прокоментував очікування від наступного сезону
Сьогодні 11:42 214 0
Клопп: У наступному сезоні Ліверпуль буде претендувати на титул АПЛ
Фото - gettyimages
#Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - football.ua.

Ліверпуль у наступному сезоні Ліверпуль буде боротися за чемпіонство в АПЛ.

Про це розповів головний тренер команди Юрген Клопп.

"Впродовж сезону були такі моменти, що я думав: "Цей сезон буде тривати чотири роки". Дякуючи богу, останні 11 поєдинків дуже нам допомогли, додали великий імпульс і стали відправною точкою.

Безумовно, це не найкращий наш сезон. Ми бачимо це, ми знаємо це, і ми засмучені тим фактом, що не потрапили до топ-4. Але бувають моменти, коли ти повинен визнати, що є чотири команди, які кращі за тебе. Така правда. Ми провели поганий сезон, ми фінішували п’ятими, і це теж про щось говорить.

Я переконаний, що ми будемо собою у наступному сезоні й знову будемо претендувати на титул. Завершальні 11 поєдинків допомогли нам це зрозуміти", — сказав Клопп.

Раніше Ліверпуль призначив Шмадтке новим спортивним директором.

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