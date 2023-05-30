Ліверпуль призначив Шмадтке новим спортивним директором

59-річний Шмадтке має розпочати роботу в Ліверпулі 1 червня

Джерело - офіційний сайт Ліверпуля.

Ліверпуль призначив Йорга Шмадтке новим спортивним директором клубу.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

Раніше німець працював у Кельні, Ганновері та Алеманії. Останнім його місцем роботи був Вольфсбург, де він протягом 4 років обіймав посаду спортивного директора і який покинув на початку 2023 року.

59-річний Шмадтке має розпочати роботу в Ліверпулі 1 червня за умови успішного завершення формальностей з дозволом на роботу.

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