Гірник-Спорт звільнив головного тренера після вильоту в Другу лігу

Гірник-Спорт залишився без головного тренера

Гірник-Спорт вирішив розпрощатися з головним тренером команди Сергієм Дірявкою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Дірявка очолив команду з Горішніх Плавнів у січні 2023 року, замінивши Ігоря Жабченка. У підсумку Гірник-Спорт завершив сезон Першої ліги на останньому місці та вилетів до Другої ліги.

"Я хочу подякувати кожному працівнику клубу, кожній людині, яка зі мною протягом півроку жила тією метою яка в нас була – залишитися у першій лізі. Але зі спортивним директором ФК "Гірник-Спорт" Олексієм Шалаєвим ми вирішили, що далі ми будемо йти окремо", - сказав Дірявка.

Дірявка раніше працював асистентом головного тренера у Дніпрі-1, Маріуполі та Ворсклі, входив до тренерського штабу ВПК-Агро та клубу Перемога з Дніпра.