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З Ювентуса можуть зняти ще 2-3 очки

Ювентус може залишитися без єврокубків
Сьогодні 13:13 243 0
З Ювентуса можуть зняти ще 2-3 очки
Фото - gettyimages
#Ювентус

Джерело - football.ua.

Судові справи та скандали точаться навколо туринського Ювентуса.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, сьогодні, 30 травня, відбудеться суд Італійської федерації футболу, на якому розглядатиметься питання про махінації "старої синьйори" із зарплатами для футболістів.

Якщо провину Ювентуса буде доведено, то з клубу можуть зняти 2-3 очки. Також туринцям загрожує максимально можливий грошовий штраф.

Зазначається, що Ювентус може втратити єврокубки. Усю ситуацію із судовими справами розглядатиме УЄФА. Якщо Ювентус не кваліфікується до єврокубків на наступний сезон, то покарання перенесуть на сезон-2024/25.

Нагадаємо, Гроссо може замінити Аллегрі в Ювентусі.

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