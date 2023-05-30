Динамо забило 2000-й гол у чемпіонатах України

Історичний гол Динамо

У рамках 29-го туру чемпіонату України Динамо в номінально домашньому матчі, що проходив у Рівному, розгромив місцевий Верес (3:0).

Про це повідомляє пресслужба киян.

Перший гол у матчі забив венесуелець Ерік Рамірес на 49-й хвилині. Цей забитий м’яч став ювілейним, 2000-м, який "біло-сині" забили в чемпіонатах незалежної України.

Загалом динамівці збільшили лік своїх голів в УПЛ до 2002-х. В статусі господарів поля динамівці забивали 1089 голів, в гостях – 912 і на нейтральних полях – 1. Кращий бомбардир – Сергій Ребров (113 голів).

Ювілейні голи Динамо в чемпіонатах України:



1-й 07.03.1992 Юрій Грицина 3’ Металіст 2:1 (д)

500-й 10.05.1999 Андрій Шевченко 48’ Ворскла 2:0 (г)

1000-й 09.09.2006 Діого Рінкон 54’ Металург Д 1:1 (г)

1500-й 23.11.2014 Джермейн Ленс 56’ Металург З 4:2 (г)

2000-й 29.05.2023 Ерік Рамірес 49’ Верес 3:0 (д)

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