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Динамо забило 2000-й гол у чемпіонатах України

Історичний гол Динамо
Сьогодні 10:29 342 0
Динамо забило 2000-й гол у чемпіонатах України
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

У рамках 29-го туру чемпіонату України Динамо в номінально домашньому матчі, що проходив у Рівному, розгромив місцевий Верес (3:0).

Про це повідомляє пресслужба киян.

Перший гол у матчі забив венесуелець Ерік Рамірес на 49-й хвилині. Цей забитий м’яч став ювілейним, 2000-м, який "біло-сині" забили в чемпіонатах незалежної України.

Загалом динамівці збільшили лік своїх голів в УПЛ до 2002-х. В статусі господарів поля динамівці забивали 1089 голів, в гостях – 912 і на нейтральних полях – 1. Кращий бомбардир – Сергій Ребров (113 голів).

Ювілейні голи Динамо в чемпіонатах України:

1-й   07.03.1992   Юрій Грицина  3’   Металіст  2:1 (д)   
500-й   10.05.1999   Андрій Шевченко   48’   Ворскла  2:0 (г)
1000-й   09.09.2006   Діого Рінкон  54’   Металург Д   1:1 (г)
1500-й   23.11.2014   Джермейн Ленс  56’   Металург З   4:2 (г)
2000-й   29.05.2023   Ерік Рамірес  49’  Верес  3:0 (д)

Актуально: Динамо - Верес 3:0: огляд матчу

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