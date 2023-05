Нідерланди оголосили заявку на Фінал чотирьох Ліги Націй

Тренерський штаб збірної Нідерландів визначився зі списком гравців, які будуть викликані на Фінал чотирьох Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Нідерландів.

Список гравців збірної Нідерландів:

Півфінали відбудуться 14-15 червня, матч за третє місце та фінал - 18 червня. Іспанія зіграє з Італією, Нідерланди - з Хорватією.

Міста, які прийматимуть матчі - Роттердам та Енсхеде.

🇳🇱 Matthijs de Ligt and Daley Blind in the Netherlands squad for the UEFA Nations League Finals pic.twitter.com/CpL2njHa6k