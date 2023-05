Мілан бажає продати Ребича

Італійський Мілан хоче продати хорвата Анте Ребича.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Нападник не входить до планів керівництва клубу. Менеджмент Россонері влітку розгляне пропозиції щодо продажу гравця.

Поточний контракт із Міланом у Ребича розрахований до літа 2025 року. Нинішнього сезону хорват забив три голи і віддав два асиси за міланський клуб у 31 матчі у всіх турнірах.

