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Беніто та Кабаєв - у старті Динамо на матч з Вересом

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 14:23 339 0
Беніто та Кабаєв - у старті Динамо на матч з Вересом

Джерело - Чемпіон.

Динамо зіграє з рівненським Вересом у матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги.

Стартовий склад: 

Динамо: Бущан, Караваєв, Дячук, Сирота, Дубінчак, Андрієвський, Сидорчук, Беніто, Буяльський, Кабаєв, Рамірес

Запасні: Нещерет, Боль, Шепелєв, Перріс, Шапаренко, Яцик, Гармаш, Малиш, Тимчик, Царенко, Волошин, Рамадані

Верес: Богут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Кльоц, Кучеров, Блізніченко, Шарай, Пасіч, Гайдучик

Запасні: Коркодим, Маткобожик, Хондак, Квасний, Лебеденко, Шух, Дахновський, Годя, Шарай, Шестаков, Вадовський, Протасевич

Початок о 15:00 за київським часом.

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