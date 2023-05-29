Беніто та Кабаєв - у старті Динамо на матч з Вересом

Джерело - Чемпіон.
Динамо зіграє з рівненським Вересом у матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги.
Стартовий склад:
Динамо: Бущан, Караваєв, Дячук, Сирота, Дубінчак, Андрієвський, Сидорчук, Беніто, Буяльський, Кабаєв, Рамірес
Запасні: Нещерет, Боль, Шепелєв, Перріс, Шапаренко, Яцик, Гармаш, Малиш, Тимчик, Царенко, Волошин, Рамадані
Верес: Богут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Кльоц, Кучеров, Блізніченко, Шарай, Пасіч, Гайдучик
Запасні: Коркодим, Маткобожик, Хондак, Квасний, Лебеденко, Шух, Дахновський, Годя, Шарай, Шестаков, Вадовський, Протасевич
Початок о 15:00 за київським часом.