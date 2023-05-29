Головне
29 травня на кортах Ролан Гарррос зіграють Світоліна та Ястремська
Сьогодні 09:43 2120
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України
Сьогодні 12:15 54301
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200
Сьогодні 11:28 292437 3
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:49 17807
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Сьогодні 08:20 10075
Бех-Романчук здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Рабаті
Сьогодні 08:10 463
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Сьогодні 08:07 1226
Магучіх виграла етап Діамантової ліги
Вчора 23:07 773
Збірна Канади переграла Німеччину у фіналі та стала чемпіоном світу
Вчора 22:36 1970
Евертон без Миколенка здолав Борнмут: результати матчів 38 туру АПЛ
Вчора 20:31 681
Прямі трансляції

Моурінью влітку покине Рому - ЗМІ

Жозе Моурінью може піти з клубу після фіналу Ліги Європи
Сьогодні 10:14 499 0
Моурінью влітку покине Рому - ЗМІ
Фото - gettyimages
#Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Жозе Моурінью

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью може покинути клуб вже після закінчення цього сезону.

Про це повідомляє Tutto Mercato посилаючись на свої джерела.

Наразі у клубі склалася ситуація, яка дуже схожа на те, що Особливий дійсно збирається покинути Рим.

Нібито про це відомо і керівництву, і гравцям, але ніхто не хоче говорити про це вголос хоча б до фіналу Ліги Європи проти Севільї.

Нагадаємо, що португальський спеціліст працює з римським клубом з 2021 року, в минулому сезоні Рома виграла Лігу конференцій, а в цьому фінішувала поза топ-4.

Раніше повідомлялося, що Моурінью готовий очолити ПСЖ влітку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази 10075
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 17807
Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці 77935
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 24 Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 24 5464
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 54301
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 292437 3
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18600
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8520
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7384
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12713
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9335 2
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36013