Моурінью влітку покине Рому - ЗМІ

Жозе Моурінью може піти з клубу після фіналу Ліги Європи

Головний тренер Роми Жозе Моурінью може покинути клуб вже після закінчення цього сезону.

Про це повідомляє Tutto Mercato посилаючись на свої джерела.

Наразі у клубі склалася ситуація, яка дуже схожа на те, що Особливий дійсно збирається покинути Рим.

Нібито про це відомо і керівництву, і гравцям, але ніхто не хоче говорити про це вголос хоча б до фіналу Ліги Європи проти Севільї.

Нагадаємо, що португальський спеціліст працює з римським клубом з 2021 року, в минулому сезоні Рома виграла Лігу конференцій, а в цьому фінішувала поза топ-4.

Раніше повідомлялося, що Моурінью готовий очолити ПСЖ влітку.