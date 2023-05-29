Моурінью влітку покине Рому - ЗМІ

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Роми Жозе Моурінью може покинути клуб вже після закінчення цього сезону.
Про це повідомляє Tutto Mercato посилаючись на свої джерела.
Наразі у клубі склалася ситуація, яка дуже схожа на те, що Особливий дійсно збирається покинути Рим.
Нібито про це відомо і керівництву, і гравцям, але ніхто не хоче говорити про це вголос хоча б до фіналу Ліги Європи проти Севільї.
Нагадаємо, що португальський спеціліст працює з римським клубом з 2021 року, в минулому сезоні Рома виграла Лігу конференцій, а в цьому фінішувала поза топ-4.
Раніше повідомлялося, що Моурінью готовий очолити ПСЖ влітку.