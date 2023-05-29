Джерело - Чемпіон.
У фінальному матчі Ліги Європи-2022/23 іспанська Севілья зіграє з італійською Ромою.
Матч відбудеться у середу, 31 травня, на стадіоні Пушкаш Арена у Будапешті. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
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Фінал Ліги Європи розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором.
Дивіться пряму трансляцію матчу Севілья - Рома на Volia TV та в медіасервісі Megogo.
- Севілья - шестиразовий володар трофея: 2 - Кубок УЄФА (2006, 2007), 4 - Ліга Європи (2014, 2015, 2016, 2020);
- Рома - чинний переможець Ліги конференцій;
- Для головного тренера Роми Жозе Моурінью це буде 6-й єврокубковий фінал - 5 попередніх португалець виграв;
- Рома грала у фіналі Кубка УЄФА-1990/91, де програла Інтеру.