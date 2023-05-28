Помер колишній гравець Чорноморця та Металурга

Колишній гравець запорізького Металурга, Оболоні і Чорноморця Дмитро Каряка не зміг подолати смертельну хворобу.

Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.

У суботу, 27 травня, стало відомо про його смерть.

У 2021 році стало відомо, що Дмитро Каряка страждає на бічний аміотрофічний склероз – він змушений був звернутися до громадськості з проханням про допомогу.

Ще тоді колишній футболіст вже не міг самотужки підняти виделку. Хвороба прогресувала і, на жаль, виявилася сильнішою. Експівзахисник низки українських команд (Металург Запоріжжя, Чорноморець, Оболонь, Поділля та інші) помер у віці 45-ти років. У нього залишилися дружина і двоє доньок.