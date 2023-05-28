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Нападник Ворскли продовжить кар'єру у Таїланді

Лопес залишає полтавський клуб лише через півроку після приходу
Вчора 22:26 253 0
Нападник Ворскли продовжить кар'єру у Таїланді
#Ворскла

Джерело - sport.ua.

32-річний форвард Ворскли Рікардо Лопес продовжить кар'єру в лавах новоспеченого чемпіона Таїланду Бурірам Юнайтед.

Про це повідомляє Futebol na Veia.

У досвідченого футболіста 30 червня закінчується контракт із полтавцями, і незважаючи на варіанти залишитися в Україні чи повернутися до Бразилії, Лопес просунувся у переговорах саме з Бурірам Юнайтед.

Нагадаємо Рікардо Лопес перейшов у Ворсклу в січні на правах вільного агента, підписавши контракт до 30 червня із можливістю продовження ще на один сезон.

В УПЛ-2022/23 на рахунку бразильського форварда 7 матчів (174 хвилини), але відзначитись результативними діями Лопес у них не зумів.

Нагадаємо Ворскла отримала від Шахтаря 150 000 за перемогу над Дніпром-1.

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