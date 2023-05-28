Головне
Збірна Канади переграла Німеччину у фіналі та стала чемпіоном світу
Вчора 22:36 511
Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці
Сьогодні 00:09 76522
Магучіх виграла етап Діамантової ліги
Вчора 23:07 210
Евертон без Миколенка здолав Борнмут: результати матчів 38 туру АПЛ
Вчора 20:31 448
29 травня на кортах Ролан Гарррос зіграють Світоліна та Ястремська
Вчора 20:27 628
Рогліч виграв Джиро д'Італія-2023
Вчора 20:09 242
Ферстаппен виграв Гран-прі Монако
Вчора 18:24 346
Масова бійка та супергол Степаненка увінчали чемпіонський сезон Шахтаря
Вчора 18:23 1235
Збірна Латвії сенсаційно стала бронзовим призером чемпіонату світу
Вчора 17:58 2974
Олександрія програла Зорі у День міста в 29 турі УПЛ
Вчора 17:08 444
Прямі трансляції

Ювентус вдома програв Мілану: результати матчів Серії А

Результати матчів 37-го туру Серії А
Вчора 23:41 826 0
Ювентус вдома програв Мілану: результати матчів Серії А
#Верона, #Емполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У межах 37-го туру італійської Серії А відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Італії - Серія А
37 тур, 28 травня

Верона - Емполі 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Гайч, 1:1 - 90+6 Стоянович

Болонья - Наполі 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Осімхен, 0:2 - 54 Осімхен, 1:2 - 63 Фергюсон, 2:2 - 84 Де Сільвестрі

Монца - Лечче 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+11 Коломбо (пен)

Лаціо - Кремонезе 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Хюсай, 2:0 - 37 Мілінкович-Савич, 2:1 - 54 Гальдамес, 2:2 - 58 Лаццарі (авт), 3:2 - 89 Мілінкович-Савич

Ювентус - Мілан 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 40 Жіру

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці 76522
Збірна Латвії сенсаційно стала бронзовим призером чемпіонату світу Збірна Латвії сенсаційно стала бронзовим призером чемпіонату світу 2974
Золотий пенальті Шевченка: 20 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана Золотий пенальті Шевченка: 20 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана 4575
Маркевич погодився очолити Карпати Маркевич погодився очолити Карпати 1579
20 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів 20 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів 5275
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 17355
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 76885 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 208479
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29903
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 46647
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 70696
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 27854 3