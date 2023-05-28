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Лаціо та Лечче здобули перемоги: результати матчів Серії А

Результати матчів 37-го туру Серії А
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Лаціо та Лечче здобули перемоги: результати матчів Серії А
#Верона, #Емполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У межах 37-го туру італійської Серії А відбулися чотири матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
37 тур, 28 травня

Верона - Емполі 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Гайч, 1:1 - 90+6 Стоянович

Болонья - Наполі 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Осімхен, 0:2 - 54 Осімхен, 1:2 - 63 Фергюсон, 2:2 - 84 Де Сільвестрі

Монца - Лечче 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+11 Коломбо (пен)

Лаціо - Кремонезе 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Хюсай, 2:0 - 37 Мілінкович-Савич, 2:1 - 54 Гальдамес, 2:2 - 58 Лаццарі (авт), 3:2 - 89 Мілінкович-Савич

Сьогодні, 28 травня, відбудеться ще один матч у чемпіонаті Італії:

21:45 Ювентус - Мілан

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