Шахтар - Дніпро-1: стартові склади команд

Джерело - УПЛ.
СК Дніпро-1 зіграє з донецьким Шахтарем у матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Шахтар: Трубін, Матвієнко, Ракицький, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Сікан
Запасні: Шевченко, Пятов, Михайліченко, Корнієнко, Козік Гочолейшвілі, Назарина, Джурасек, Тотовицький, Швед, Топалов, Келсі
Дніпро-1: Рибак, Пасіч, Каплієнко, Адамюк, Сарапій, Піхальонок, Бланко, Пеглов, Танковський, Гуцуляк, Довбик
Запасні: Валеф, Матарріта, Федорів, Гомес, Хайнер, Лучкевич, Назаренко, Когут, Танчик, Рубчинський, Підлепенець
Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.
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