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Шахтар - Дніпро-1: стартові склади команд

Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом
Сьогодні 14:18 597 0
Шахтар - Дніпро-1: стартові склади команд
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - УПЛ.

СК Дніпро-1 зіграє з донецьким Шахтарем у матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Ракицький, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Сікан

Запасні: Шевченко, Пятов, Михайліченко, Корнієнко, Козік Гочолейшвілі, Назарина, Джурасек, Тотовицький, Швед, Топалов, Келсі

Дніпро-1: Рибак, Пасіч, Каплієнко, Адамюк, Сарапій, Піхальонок, Бланко, Пеглов, Танковський, Гуцуляк, Довбик

Запасні: Валеф, Матарріта, Федорів, Гомес, Хайнер, Лучкевич, Назаренко, Когут, Танчик, Рубчинський, Підлепенець

Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.

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