Екстренер Аякса Схройдер очолив Аль-Айн після відходу Реброва

Аль-Айн оголосив про призначення нового тренера

Джерело - Чемпіон.

Аль-Айн оголосив про призначення нідерландського фахівця Алфреда Схройдера головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На цій посаді він замінить українця Сергія Реброва, який оголосив про свій відхід після програного фіналу Кубка Ліги ОАЕ.

شكر ريبروف..

العين يتعاقد مع الهولندي ألفريد شرودر #نادي_العين pic.twitter.com/le3np5DkqC — نادي العين (@alainfcae) May 27, 2023

Останнім місцем роботи Схройдера був Аякс, його звільнили у січні через незадовільні результати.

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