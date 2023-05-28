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Екстренер Аякса Схройдер очолив Аль-Айн після відходу Реброва

Аль-Айн оголосив про призначення нового тренера
Сьогодні 12:38 218 0
Екстренер Аякса Схройдер очолив Аль-Айн після відходу Реброва
Фото: Getty Images
#Аль-Айн, #Алфред Схройдер

Джерело - Чемпіон.

Аль-Айн оголосив про призначення нідерландського фахівця Алфреда Схройдера головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На цій посаді він замінить українця Сергія Реброва, який оголосив про свій відхід після програного фіналу Кубка Ліги ОАЕ.

Останнім місцем роботи Схройдера був Аякс, його звільнили у січні через незадовільні результати.

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