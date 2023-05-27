Лутон вперше у своїй історії вийшов в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У фінальному матчі плей-офф Чемпіоншипу Лутон обіграв Ковентрі та вийшов в англійську Прем’єр-лігу.
Лутон обіграв суперника в серії пенальті - 6:5.
Відзначимо, що Лутон вперше в історії вийшов до англійської Прем’єр-ліги. У турнірній таблиці Чемпіоншипу команда посіла третє місце. У півфіналі плей-офф Чемпіоншипу Лутон виявився сильнішим за Сандерленд, а Ковентрі пройшов Мідлсбро.
Чемпіоншип
Плей-оф, Фінал
27 травня
Ковентрі – Лутон 1:1 (0:1), 5:6 у серії пенальті
Голи: 0:1 - 23 Кларк, 1:1 - 66 Хамер
Нагадаємо, з Чемпіоншипу напряму до англійської Прем’єр-ліги також вийшли Бернлі та Шефілд Юнайтед.