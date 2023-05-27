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Лутон вперше у своїй історії вийшов в АПЛ

Завершився фінальний матч плей-оф Чемпіоншипу
Сьогодні 23:10 224 0
Лутон вперше у своїй історії вийшов в АПЛ
#Лутон

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі плей-офф Чемпіоншипу Лутон обіграв Ковентрі та вийшов в англійську Прем’єр-лігу.

Лутон обіграв суперника в серії пенальті - 6:5.

Відзначимо, що Лутон вперше в історії вийшов до англійської Прем’єр-ліги. У турнірній таблиці Чемпіоншипу команда посіла третє місце. У півфіналі плей-офф Чемпіоншипу Лутон виявився сильнішим за Сандерленд, а Ковентрі пройшов Мідлсбро.

Чемпіоншип
Плей-оф, Фінал
27 травня

Ковентрі – Лутон 1:1 (0:1), 5:6 у серії пенальті

Голи: 0:1 - 23 Кларк, 1:1 - 66 Хамер

Нагадаємо, з Чемпіоншипу напряму до англійської Прем’єр-ліги також вийшли Бернлі та Шефілд Юнайтед.

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