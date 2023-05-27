Рома поступилась Фіорентині, Торіно розгромило Спецію Коваленка: результати 37 туру Серії А

Результати 37 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 37-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

37 тур, 27 травня

Салернітана - Удінезе 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 25 Зегелар, 0:2 - 30 Несторовскі, 1:2 - 43 Кастанос, 2:2 - 57 Кадрева, 3:2 - 90+6 Трост-Еконг

Спеція - Торіно 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Віснєвскі, 0:2 - 72 Річчі, 0:3 - 76 Ілич, 0:4 - 90+6 Карамо

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко матч провів на лаві запасних.

Фіорентина - Рома 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Ель-Шаараві, 1:1 - 85 Йович, 2:1 - 88 Іконе

Сьогодні, 27 травня, у Серії А відбудеться ще один матч:

21:45 Інтер - Аталанта

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