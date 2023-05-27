Головне
Сімнадцять тріумфів Еліни Світоліної
Вчора 19:37 854
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:14 73622
Ребров оголосив про завершення роботи в Аль-Айні
Вчора 22:20 673
Збірна Німеччини сенсаційно здолала США у півфіналі ЧС-2023
Вчора 21:04 997
Баварія - чемпіон Німеччини сезону 2022/23
Вчора 18:41 511
Баварія дотиснула Кельн, Боруссія Дортмунд не змогла переграти Майнц: результати 34 туру Бундесліги
Вчора 18:30 451
Повернення української Королеви: Світоліна виграла турнір у Страсбурзі
Вчора 17:41 1812
Збірна Канади з труднощами здолала Латвію у півфіналі ЧС-2023
Вчора 16:56 1106
Світоліна виграла перший сет у росіянки Блінкової у фіналі Страсбурга
Вчора 16:47 1171 2
Полісся переграло ЛНЗ: результати матчів Першої ліги
Вчора 15:59 1276
Прямі трансляції

Інтер переміг Аталанту, Рома поступилась Фіорентині: результати 37 туру Серії А

Результати 37 туру Серії А
Вчора 23:40 667 0
Інтер переміг Аталанту, Рома поступилась Фіорентині: результати 37 туру Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 37-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
37 тур, 27 травня

Салернітана - Удінезе 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 25 Зегелар, 0:2 - 30 Несторовскі, 1:2 - 43 Кастанос, 2:2 - 57 Кадрева, 3:2 - 90+6 Трост-Еконг

Спеція - Торіно 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Віснєвскі, 0:2 - 72 Річчі, 0:3 - 76 Ілич, 0:4 - 90+6 Карамо

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко матч провів на лаві запасних.

 Фіорентина - Рома 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Ель-Шаараві, 1:1 - 85 Йович, 2:1 - 88 Іконе

 Інтер - Аталанта 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 1 Лукаку, 2:0 - 3 Барелла, 2:1 - 36 Пашалич, 3:1 - 77 Мартінес, 3:2 - 90+1 Онана (автогол)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 334440
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 27331 3
Ломаченко тепло обійнявся з російським боксером після поразки від Хейні - ВІДЕО Ломаченко тепло обійнявся з російським боксером після поразки від Хейні - ВІДЕО 5612 1
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 73622
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 17565
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця 14716
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 46850 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56214
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 35091 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43357
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 17223 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18562