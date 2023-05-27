Інтер переміг Аталанту, Рома поступилась Фіорентині: результати 37 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі у межах 37-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
37 тур, 27 травня
Салернітана - Удінезе 3:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 25 Зегелар, 0:2 - 30 Несторовскі, 1:2 - 43 Кастанос, 2:2 - 57 Кадрева, 3:2 - 90+6 Трост-Еконг
Спеція - Торіно 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 24 Віснєвскі, 0:2 - 72 Річчі, 0:3 - 76 Ілич, 0:4 - 90+6 Карамо
Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко матч провів на лаві запасних.
Фіорентина - Рома 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 Ель-Шаараві, 1:1 - 85 Йович, 2:1 - 88 Іконе
Інтер - Аталанта 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 1 Лукаку, 2:0 - 3 Барелла, 2:1 - 36 Пашалич, 3:1 - 77 Мартінес, 3:2 - 90+1 Онана (автогол)
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!