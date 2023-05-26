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ФСК Маріуполь поступився Гірник-Спорту, Діназ переграв СК Полтаву: результати матчів Першої ліги

У групі вибування Першої ліги відбулося 4 матчі
Сьогодні 15:55 192 0
ФСК Маріуполь поступився Гірник-Спорту, Діназ переграв СК Полтаву: результати матчів Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26-го травня, відбулося 4 матчі в межах 8-го туру групи вибування Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліги
8 тур, 26 тур
Група вибування

Гірник-Спорт - ФСК Маріуполь 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45 Романов (пен)

СК Полтава - Діназ Вишгород 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Костенко, 1:1 - 72 Мораренко, 1:2 - 82 Мораренко

Скорук - Буковина 0:0

Чернігів - Прикарпаття 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 73 Барчук, 0:2 - 89 Хома

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