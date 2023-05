Манчестер Сіті продовжив контракт з голкіпером Скоттом Карсоном.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Нова угода з 37-річним англійцем розрахована на сезон 2023/24.

Воротар виступає за команду з літа 2019 року.

.@SCarsonOfficial has signed a one-year contract extension, keeping him at City until the summer of 2024! 🙌