Ліверпуль уперше у повноцінному сезоні Клоппа не вийшов до Ліги чемпіонів

Ліверпуль втратив шанси фінішувати у топ-4 турнірної таблиці АПЛта кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Це сталося після перемоги Манчестер Юнайтед над Челсі (4:1).

Мерсисайдці вперше у повноцінному сезоні під керівництвом Юргена Клоппа не зіграють у ЛЧ з моменту його призначення у жовтні 2015 року.

У сезоні 2015/16 "червоні" фінішували восьмими, а після цього шість сезонів поспіль грали у ЛЧ.

