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Ліверпуль уперше у повноцінному сезоні Клоппа не вийшов до Ліги чемпіонів

У сезоні 2015/16 "червоні" фінішували восьмими
Сьогодні 12:21 326 0
Ліверпуль уперше у повноцінному сезоні Клоппа не вийшов до Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images
#Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль втратив шанси фінішувати у топ-4 турнірної таблиці АПЛта кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Це сталося після перемоги Манчестер Юнайтед над Челсі (4:1).

Мерсисайдці вперше у повноцінному сезоні під керівництвом Юргена Клоппа не зіграють у ЛЧ з моменту його призначення у жовтні 2015 року.

У сезоні 2015/16 "червоні" фінішували восьмими, а після цього шість сезонів поспіль грали у ЛЧ.

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