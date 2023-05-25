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Рубікон виключили зі складу ПФЛ

Причиною такого рішення стали неявки команди на матчі 11-го та 12-го турів
Сьогодні 13:59 364 0
Рубікон виключили зі складу ПФЛ
#Чемпіонат України, Друга ліга, #Рубікон, #Професіональна футбольна ліга України

Джерело - ПФЛ.

Рішенням контрольно-дисциплінарного комітету УАФ київський Рубікон був виключений зі складу Професіональної футбольної ліги.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

Причиною такого рішення стали неявки команди на матчі 11-го та 12-го турів другої ліги. У цих іграх Рубікон отримав технічні поразки з рахунком 0:3.

У решті зустрічей Рубікону також будуть зараховані технічні поразки, а командам-суперницям - технічні перемоги.

Раніше Рубікон знявся з другої ліги.

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