Рубікон виключили зі складу ПФЛ

Причиною такого рішення стали неявки команди на матчі 11-го та 12-го турів

Джерело - ПФЛ.

Рішенням контрольно-дисциплінарного комітету УАФ київський Рубікон був виключений зі складу Професіональної футбольної ліги.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

Причиною такого рішення стали неявки команди на матчі 11-го та 12-го турів другої ліги. У цих іграх Рубікон отримав технічні поразки з рахунком 0:3.

У решті зустрічей Рубікону також будуть зараховані технічні поразки, а командам-суперницям - технічні перемоги.

Раніше Рубікон знявся з другої ліги.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!