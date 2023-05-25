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Брайтон гарантував собі участь у Лізі Європі в наступному сезоні

Для Брайтона це буде перший виступ у єврокубках в історії клубу
Сьогодні 09:38 287 0
Брайтон гарантував собі участь у Лізі Європі в наступному сезоні
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 32-го туру АПЛ Брайтон вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті.

Завдяки цьому очку підопічні Роберто Де Дзербі гарантували собі шосте місце в турнірній таблиці, яке дає пряму путівку у груповий етап Ліги Європи.

Для Брайтона це буде перший виступ у єврокубках в історії клубу.

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