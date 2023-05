Брайтон гарантував собі участь у Лізі Європі в наступному сезоні

У перенесеному матчі 32-го туру АПЛ Брайтон вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті.

Завдяки цьому очку підопічні Роберто Де Дзербі гарантували собі шосте місце в турнірній таблиці, яке дає пряму путівку у груповий етап Ліги Європи.

Для Брайтона це буде перший виступ у єврокубках в історії клубу.

Man City's last 13 Premier League games:



WWWWWWWWWWWWD



Man City's last 26 Premier League games on a Wednesday:



WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWD



Brighton will be playing in the Europa League. 💪 pic.twitter.com/ItDpNSz498