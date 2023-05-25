Брайтон гарантував собі участь у Лізі Європі в наступному сезоні

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 32-го туру АПЛ Брайтон вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті.
Завдяки цьому очку підопічні Роберто Де Дзербі гарантували собі шосте місце в турнірній таблиці, яке дає пряму путівку у груповий етап Ліги Європи.
Для Брайтона це буде перший виступ у єврокубках в історії клубу.
Man City's last 13 Premier League games:— Squawka (@Squawka) May 24, 2023
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Man City's last 26 Premier League games on a Wednesday:
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWD
Brighton will be playing in the Europa League. 💪 pic.twitter.com/ItDpNSz498
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