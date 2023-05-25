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Реал дотиснув Райо Вальєкано, Атлетіко розписало мирову з Еспаньйолом: результати 36 туру Ла-Ліги

Результати 36 туру Ла-Ліги
Сьогодні 08:36 555 0
Реал дотиснув Райо Вальєкано, Атлетіко розписало мирову з Еспаньйолом: результати 36 туру Ла-Ліги
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 36-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
36 тур, 24 травня

Вільярреал - Кадіс 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Джексон, 2:0 - 45+2 Джексон

Ельче - Севілья 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Ламела, 1:1 - 25 Тете Моренте

Реал Мадрид - Райо Вальєкано 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Бензема, 1:1 - 84 Де Томас, 2:1 - 89 Родріго

Бетіс - Хетафе 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Альдерете

Еспаньйол - Атлетіко 3:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Ньїгес, 0:2 - 44 Грізманн, 0:3 - 46 Карраско, 1:3 - 64 Монтес, 2:3 - 76 Хоселу (пен), 3:3 - 79 Соуза

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