Реал дотиснув Райо Вальєкано: результати 36 туру Ла-Ліги

Результати 36 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 36-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

36 тур, 24 травня

Вільярреал - Кадіс 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Джексон, 2:0 - 45+2 Джексон

Ельче - Севілья 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Ламела, 1:1 - 25 Тете Моренте

Реал Мадрид - Райо Вальєкано 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Бензема, 1:1 - 84 Де Томас, 2:1 - 89 Родріго

Сьогодні, 24 травня, відбудеться ще два матчі у Ла-Лізі:

23:00 Бетіс - Хетафе

23:00 Еспаньйол - Атлетіко

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