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Брайтон не веде переговорів з Шахтарем щодо трансферу Матвієнка

Сторони не ведуть переговори щодо трансферу гравця
Сьогодні 21:58 237 0
Брайтон не веде переговорів з Шахтарем щодо трансферу Матвієнка
#Брайтон, #Микола Матвієнко, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Трансфер захисника Шахтаря Миколи Матвієнка у Брайтон на даному етапі не є реальним.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після того, як "гірники" відхилили пропозицію Брайтона у 16 млн євро за Матвієнка у січні цього року, жодних нових та конкретних переговорів між сторонами не було.

Зараз трансфер 27-річного українця в команду Роберто Де Дзербі не є чимось близьким та перспективним.

Цього сезону на рахунку Матвієнка 2 голи та 4 асисти у 36 матчах.

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