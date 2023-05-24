Брайтон не веде переговорів з Шахтарем щодо трансферу Матвієнка

Сторони не ведуть переговори щодо трансферу гравця

Джерело - Чемпіон.

Трансфер захисника Шахтаря Миколи Матвієнка у Брайтон на даному етапі не є реальним.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після того, як "гірники" відхилили пропозицію Брайтона у 16 млн євро за Матвієнка у січні цього року, жодних нових та конкретних переговорів між сторонами не було.

Зараз трансфер 27-річного українця в команду Роберто Де Дзербі не є чимось близьким та перспективним.

Цього сезону на рахунку Матвієнка 2 голи та 4 асисти у 36 матчах.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!