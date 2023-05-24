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Шовковський оцінив шанси Шапаренка зіграти за збірну України

Олександр Шовковський прокоментував повернення Миколи Шапаренка
Сьогодні 21:11 280 0
Шовковський оцінив шанси Шапаренка зіграти за збірну України
#Динамо Київ, #Микола Шапаренко, #Олександр Шовковський

Джерело - fcdynamo.com.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко може вийти на кращу свою форму до червневих матчів збірної України.

Про це розповів виконуючий обов'язки головного тренера киян Олександр Шовковський.

"Я дуже радий за Миколу Шапаренка, ми теж хотіли йому дати таку можливість, хоч він ще не готовий на всі сто відсотків.

Ми прагнемо, аби у нього був ще більший стимул працювати, готуватися і, можливо, вийти на свою кращу форму до матчів національної збірної. Щоб він допоміг головній команді країни здобути важливі перемоги. Так само ми підтримуємо нашу молодь і дивимося в майбутнє", – розповів Шовковський.

Нагадаємо, Шапаренко вийшов на поле за Динамо вперше після травми.

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