Шапаренко вийшов на поле за Динамо вперше після травми

Шапаренко травмувався 8 вересня минулого року

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко зіграв за команду вперше після травми хрестоподібної зв’язки.

Українець вийшов на заміну на 68-й хвилині зустрічі з Колосом у 28-му турі УПЛ.

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Шапаренко травмувався 8 вересня минулого року у матчі Ліги Європи проти Фенербахче.

Хавбек переніс операцію та проходив курс реабілітації у Бельгії.

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