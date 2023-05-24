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Шапаренко вийшов на поле за Динамо вперше після травми

Шапаренко травмувався 8 вересня минулого року
Сьогодні 15:19 199 0
Шапаренко вийшов на поле за Динамо вперше після травми
#Динамо Київ, #Микола Шапаренко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко зіграв за команду вперше після травми хрестоподібної зв’язки.

Українець вийшов на заміну на 68-й хвилині зустрічі з Колосом у 28-му турі УПЛ.

  Актуально: Шапаренко: Щасливий бути вдома та повернутися в загальну групу

Шапаренко травмувався 8 вересня минулого року у матчі Ліги Європи проти Фенербахче.

Хавбек переніс операцію та проходив курс реабілітації у Бельгії.

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