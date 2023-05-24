Шапаренко вийшов на поле за Динамо вперше після травми

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко зіграв за команду вперше після травми хрестоподібної зв’язки.
Українець вийшов на заміну на 68-й хвилині зустрічі з Колосом у 28-му турі УПЛ.
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Шапаренко травмувався 8 вересня минулого року у матчі Ліги Європи проти Фенербахче.
Хавбек переніс операцію та проходив курс реабілітації у Бельгії.
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