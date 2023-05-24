ПСВ оголосив про відхід ван Ністелроя

Джерело - psv.nl.
ПСВ оголосив про відхід головного тренера Руда ван Ністелроя за його власним бажанням.
Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.
46-річний спеціаліст очолив першу команду ейндховенців рік тому після двох років роботи з молодіжними складами клубу. З ним ПСВ виграв Кубок та Суперкубок Нідерландів.
У чемпіонаті команда займає 2-е місце, випереджаючи третій Аякс на 3 очки за 1 тур до кінця.
Нещодавно ПСВ здолав Аякс у серії пенальті та став переможцем Кубка Нідерландів.
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