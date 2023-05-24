ПСВ оголосив про відхід ван Ністелроя

Руд ван Ністелрой покинув клуб

ПСВ оголосив про відхід головного тренера Руда ван Ністелроя за його власним бажанням.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

46-річний спеціаліст очолив першу команду ейндховенців рік тому після двох років роботи з молодіжними складами клубу. З ним ПСВ виграв Кубок та Суперкубок Нідерландів.

У чемпіонаті команда займає 2-е місце, випереджаючи третій Аякс на 3 очки за 1 тур до кінця.

Нещодавно ПСВ здолав Аякс у серії пенальті та став переможцем Кубка Нідерландів.

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