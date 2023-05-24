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ПСВ оголосив про відхід ван Ністелроя

Руд ван Ністелрой покинув клуб
Сьогодні 18:39 122 0
ПСВ оголосив про відхід ван Ністелроя
#ПСВ, #Руд ван Ністелрой

Джерело - psv.nl.

ПСВ оголосив про відхід головного тренера Руда ван Ністелроя за його власним бажанням.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

46-річний спеціаліст очолив першу команду ейндховенців рік тому після двох років роботи з молодіжними складами клубу. З ним ПСВ виграв Кубок та Суперкубок Нідерландів.

У чемпіонаті команда займає 2-е місце, випереджаючи третій Аякс на 3 очки за 1 тур до кінця.

Нещодавно ПСВ здолав Аякс у серії пенальті та став переможцем Кубка Нідерландів.

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