Пірло залишив Фатіх Карагюмрюк

Джерело - Чемпіон.
Фатіх Карагюмрюк оголосив про звільнення Андреа Пірло з посади головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.
Контракт було розірвано за взаємною згодою сторін.
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Пірло очолював Фатіх Карагюмрюк з літа минулого року, раніше він працював у туринському Ювентусі.
Після 33 турів поточного розіграшу чемпіонату Туреччини Фатіх Карагюмрюк посідає дев'яте місце в турнірній таблиці, набравши 44 очки.