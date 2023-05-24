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Пірло залишив Фатіх Карагюмрюк

Андреа Пірло покинув клуб
Сьогодні 17:44 272 0
Пірло залишив Фатіх Карагюмрюк
#Андреа Пірло

Джерело - Чемпіон.

Фатіх Карагюмрюк оголосив про звільнення Андреа Пірло з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

Контракт було розірвано за взаємною згодою сторін.

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Пірло очолював Фатіх Карагюмрюк з літа минулого року, раніше він працював у туринському Ювентусі.

Після 33 турів поточного розіграшу чемпіонату Туреччини Фатіх Карагюмрюк посідає дев'яте місце в турнірній таблиці, набравши 44 очки.

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