Русин та Сікан у старті на матч Зоря - Шахтар

Джерело - Чемпіон.
Зоря зіграє з Шахтарем у матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги.
Стартові склади:
Зоря: Сапутін, Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин, Бражко, Шахов, Антюх, Булеца, Вантух, Русин
Запасні: Кучерук, Турбаєвський, Кисіль, Токар, Полегенько, Сміян, Дришлюк, Почапський, Хахльов, Мишньов
Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Криськів, Сікан
Запасні: Шевченко, Пятов, Тотовицький, Швед, Гочолейшвілі, Джурасек, Келсі, Топалов, Назарина, Козік, Борячук, Корнієнко
Початок о 17:00 за київським часом.