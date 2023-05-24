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Русин та Сікан у старті на матч Зоря - Шахтар

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 16:15 237 0
Русин та Сікан у старті на матч Зоря - Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграє з Шахтарем у матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги.

Стартові склади:

Зоря: Сапутін, Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин, Бражко, Шахов, Антюх, Булеца, Вантух, Русин

Запасні: Кучерук, Турбаєвський, Кисіль, Токар, Полегенько, Сміян, Дришлюк, Почапський, Хахльов, Мишньов

Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Криськів, Сікан

Запасні: Шевченко, Пятов, Тотовицький, Швед, Гочолейшвілі, Джурасек, Келсі, Топалов, Назарина, Козік, Борячук, Корнієнко

Початок о 17:00 за київським часом.

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