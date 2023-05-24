Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 несподівано поступився Ворсклі в межах 28-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
28 тур, 24 травня
Дніпро-1 - Ворскла 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 3 Бланко, 1:1 - 11 Скляр (пен), 1:2 - 45+4 Кане
Склади команд:
Дніпро-1: Рибак, Матарріта (Є. Пасіч 46), Сваток (Хайнер 58), Сарапій, Адамюк, Рубчинський (Когут 73), Бабенко, Пеглоу (Танчик 84), Піхальонок, Бланко (Гуцуляк 46) Довбик
Запасні: Валеф, Каплієнко, Назаренко, Гомес, Лучкевич, Танковський, Підлепенець
Ворскла: Ісенко, Бацула, Кравець, Чеснаков, Крупський, Челядін (Рамірес 78), Скляр, Кане (Черниш 88), Нестеренко (Кулаковський 78), Пердута, Степанюк
Запасні: Домолега, Юрченко
Попередження: Адамюк 10, Матарріта 35, Бланко 45+1, Бабенко 50, Сваток 52, Кучер 76, Пасіч. Є 84, Кане 85, Танчик 90+2, Кулаковський 90+4
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