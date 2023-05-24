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Ла-Ліга замінила у трансляції плашку з прапором України

Також цей надпис продублювали у правому нижньому куті телекартинки
Сьогодні 11:50 303 0
Ла-Ліга замінила у трансляції плашку з прапором України
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Tribuna.com.

У трансляціях матчів 36-го туру Ла-Ліги Сельта - Жирона (1:1), Реал Сосьєдад - Альмерія (1:0) та Вальядолід - Барселона (3:1) замість плашки з прапором України розмістили надпис "Єдині проти расизму".

Про це повідомляє Tribuna.com.

Також цей надпис продублювали у правому нижньому куті телекартинки.

У попередньому турі, зокрема у матчі Валенсія - Реал (1:0), на цьому місці в графіці трансляції був прапор України.

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